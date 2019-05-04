مصر | متهم بـ"أنصار بيت المقدس": قتلانا في الجنة وقتلاكم بالنار.. والنيابة تطلب إثبات كلماته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم بـ"أنصار بيت المقدس": قتلانا في الجنة وقتلاكم بالنار.. والنيابة تطلب إثبات كلماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة اعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس».

وطالب إلياس أمام ممثل نيابة أمن الدولة، بإثبات ما قاله المتهم بلال فرحات خلال عرض النيابة في مرافعتها واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك، بكلمات "قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، إلياس أمام وإسلام حمد وأحمد حمادة الصاوي ومحمد جمال وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.