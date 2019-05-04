مصر | وزير الداخلية يستقبل نظيره التنزاني (صور)

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأساليب تدعيمها في مجالات الأمن المختلفة، حيث أعرب الوزير التنزاني عن تقديره للدور البارز الذى تقوم به أجهزة الشرطة المصرية وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، مبديًا رغبته فى توسيع قاعدة استفادة أجهزة الشرطة في بلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية فى عدد من المجالات.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا مشيرًا إلى أهمية تطوير مجالات التعاون الأمنى بين البلدين فى ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمعهما.