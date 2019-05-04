مصر | تجديد حبس 10 أمناء شرطة 45 يومًا بتهمة "تسهيل الاتجار بالمخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 10 أمناء شرطة 45 يومًا بتهمة "تسهيل الاتجار بالمخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، حبس 10 أمناء شرطة 45 يوما؛ لاتهامهم بتسهيل الاتجار في المواد المخدرة لتجار الكيف بإبلاغهم بمأموريات استهدافهم، ومواعيد خروجها لمداهمة أوكارهم.

وكشفت تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية عن تفاصيل اتهام 10 أمناء شرطة بمديرية أمن القاهرة بتسهيل الاتجار في المواد المخدرة لتجار الكيف مقابل حصولهم على رشوة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي وتواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب الدواليب" وإبلاغهم عن المأموريات التي تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبلغ يتراوح من 500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه وفق نفاذية ودور كل منهم.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين ولحصولهم على رواتب شهرية فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.