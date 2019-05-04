مصر | "دماغ عليا".. ضبط راكب بمطار القاهرة خبأ 570 قرص ترامادول داخل "أكياس لب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دماغ عليا".. ضبط راكب بمطار القاهرة خبأ 570 قرص ترامادول داخل "أكياس لب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التامين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مسافر على على طائرة طيران الاتحاد المتجهة إلى أبو ظبي.

واشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي (البحث الجنائي - تأمين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبئا بداخلها على عدد (570) قرص لعقار الترامادول المخدر مخبأة داخل "أكياس لب".

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.