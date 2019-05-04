مصر | النيابة تكشف مسئول التسليح في "أنصار بيت المقدس" ودور هشام العشماوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تكشف مسئول التسليح في "أنصار بيت المقدس" ودور هشام العشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

وأشار ممثل النيابة العامة، إلى مسئول التسليح في الجماعة والذي يدعى سلمى سلامة سليم المُكنى بـ"أبو إسراء"، الذي وُلد بشمال سيناء، واعتنق الأفكار اتكفيرية منذ الصغر، وأُسند إليه مد الجماعة بما يلزم من سلاح ومفرقعات.

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وأشارت المرافعة لدور الضابطين المفصولين هشام على عشماوي الحركى "أبومهند"، وعماد عبد أحمد محمود الحميد "رمزي"، حيث ذكر ممثل النيابة، بأنهما كانا بسلاح الصاعقة و المظلات، وتم فصلهما من الجيش، فحملا الضغينة و زادا في المعاداة، وأعدا انتحاريسلموه لبائع العسل، توفيق فريج، لاستهداف المنشآت، لتعلق النيابة: "قادة زعمت أنها تصون بيت المقدس والمقدسات، وما ارتكبوا فعلًا لنصرته، ولا كان بيت المقدس وجهة من الوجهات".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد، وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، ألياس أمام وإسلام حمد وأحمد حمادة الصاوي ومحمد جمال و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامالاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.