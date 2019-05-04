مصر | النيابة بـ"أنصار بيت المقدس": المتهم باغتيال الشهيد محمد مبروك مدمن وتكفيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة بـ"أنصار بيت المقدس": المتهم باغتيال الشهيد محمد مبروك مدمن وتكفيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

واستكمل ممثل النيابة العامة، المتهم "محمد بكري هارون" سحر أعين الجماعة بالدين، فقد كان متطرفا منذ صغره، فمن تعاطي المخدرات في الصغر للتكفير في الكبر، استغل شرائط الكاسيت التى كانت تباع في الطرقات، سألنه فلم يقرأ كتابا ساهم في تشكيل خلاياها في المحافظات، فكانت افكار تنظيم القاعدة تجمعهم داخل احد السجون المصرية، وتولى الهارب وائل محمد عبدالسلام "ابوهاشم" التدريب العسكري، ونشأ بمدينة المحل الكبري واحد الشخصيات التكفيرية القديمة، واما عن مسئول التسليح "سلمي سلامة" الذي ولد بمدينة شمال سيناء واعتنق الافكار التكفيرية منذ الصغر، واما عن التدريب العسكري فلم يكن هناك شخص كفء لتدريب المتهمين حتى التقي هشام العشماوي وعماد الدين "ابو حاتم" اللذان كانا ضابطين بالجيش المصري، وانضما للتنظيم الارهابي فمكثا بسيناء ومدن سيناء ودربا العناصر تدريب شديد، وكذلك محمد أحمد محمد نصر، وهاني مصطفي "ابوبلال"، الاول مدرس بجامعة قناة السويس، والثاني بالحاسبات والمعلومات، لا سيما "ابو ياسر" الذي اسند اليه تصنيع المتفجرات، و"ابو زياد" الذى تولى الإعلام.

فتاجر العسل، بات يجوب الطرقات، جاهل بالدين وهي صفة من صفاته، استقطب اشخاص وجعلهم من قيادته، اولهم محمد عفيفي الذي أعدم بعدما حصل على القانون على اعلى الشهدات، ولكن آبي الله ان يكون مشرفا على قضية، فالتقوا جميعا العشماوي وسلمية وبكري، وانضمت اليهم خلية كانت تسمي "كتائب الفرقان"، تلك قادات الجماعة التى زعمت انها تصون بيت المقدس ومقدساته، فما ارتكبوا فعلا لنصرته.

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الهيئة الموقرة.. أعد المتهم الاول برنامج لتدريب العناصر، فكان البرنامج فكريا وحركيا وعسكريا، اولهما يقوم على عقد لقاءات بصفة دورية لتنسيق الافكار التكفيرية، والمحور الحركي فتمثل في استخدام اسماء حركية وكيفية التخفي واستخراج المزيد من البطاقات وقطع الصلة بمن يختلف فكريا معهم، والمحور الاخير العسكري كان يتم فيه اتخاذ من يصلح لتنفيذ مهام معينة فأنشأ المتهم الأول معسكرات بسيناء، اسس المتهمون ثلاث خلايا عنقودية اولها "المنطقة المركزية" والثانية بالاسماعيلية والثالثة بالشرقية وبني سويف والفيوم ومحافظات آخري، واصدر المتهم الاول تكليف للمتهم الثاني بإنشاء المجموعات

النوعية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد، وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، ألياس أمام واسلام حمد وأحمد حمادة الصاوي ومحمد جمال و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.