مصر | وصول 50 متهما بالاستيلاء على 24 مليون جنيه لمحكمة جنوب القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 50 متهما بالاستيلاء على 24 مليون جنيه لمحكمة جنوب القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبني الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر ابو الوفا، وإيهاب طنطاوي، ووأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وحضر للجلسة 50 متهما في القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداع المتهمين الذكور قفص الاتهام والسيدات بالقاعة لحين بدء الجلسة.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين، وأن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ ٢٤ مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على ٥٣ متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك ٢٣ متهما هاربا.