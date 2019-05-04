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افتتاح مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج سرطان الأطفال

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صورة من داخل المستشفى

صورة من داخل المستشفى

قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن المجتمع المدنى أسهم في تطوير مستشفى برج العرب الجامعي كأول مركز جامعي حكومي متخصص في علاج سرطان الأطفال فى مصر، وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة 17 مليون نسمة بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح"، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة بسرطان الأطفال في منطقة شمال غرب الدلتا يبلغ 1500 طفل سنويا. وأوضح أنه تم بناء المستشفى بموجب اتفاقية مع الجانب الهولندي، وتم تشغيله لأول مرة عام 2008، موضحًا أن الافتتاح الرسمي بعد عملية التطوير سيكون غدًا الأحد.

وتابع عثمان: "بدأت عملية تطوير المستشفى فى فبراير 2018، ويتكون من 4 طوابق بطاقة 80 سريرا وستة أسرّة للعناية المركزة وخمس غرف للعمليات المتخصصة، وخلال فترة التشغيل التجريبي منذ يناير 2018، قدم المستشفى الخدمة الطبية الكاملة لأكثر من 450 طفلا مصابا بالسرطان بمتوسط 500 جلسة علاج كيماوي شهريا". وأشار إلى

وتابع عثمان: "بدأت عملية تطوير المستشفى فى فبراير 2018، ويتكون من 4 طوابق بطاقة 80 سريرا وستة أسرّة للعناية المركزة وخمس غرف للعمليات المتخصصة، وخلال فترة التشغيل التجريبي منذ يناير 2018، قدم المستشفى الخدمة الطبية الكاملة لأكثر من 450 طفلا مصابا بالسرطان بمتوسط 500 جلسة علاج كيماوي شهريا".

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وأشار إلى أن متوسط العمليات الجراحية التي أجريت لعلاج الأورام 60 عملية جراحية شهريا، وقامت العيادات الخارجية بمناظرة ما يزيد على اثنتين وعشرين ألف حالة بها من التخصصات المختلفة، وبلغت زيادة الطاقة الاستيعابية من 20 إلى 80 سريرا.

وأوضح أنه تم تشغيل قسم العناية المركزة بكامل طاقته لأول مرة، بالإضافة إلى تشغيل 5 غرف عمليات مجهزة بالميكروسكوب الجراح (Kinevo 900) والذى يعد الأفضل والأحدث من نوعه فى مصر، لإجراء الجراحات الدقيقة للمخ والأعصاب.

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