انت الان تتابع الرئيس السيسي يوقع على 10 قوانين للموازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قانون رقم 21 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 22 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 23 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 24 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2017 - 2018، وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.

Advertisements

كما وقع السيسي قانون رقم 25 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 26 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 27 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات