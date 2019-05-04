انت الان تتابع الرئيس السيسي يوقع على 10 قوانين للموازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قانون رقم 21 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 22 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 23 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 24 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2017 - 2018، وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
كما وقع السيسي قانون رقم 25 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 26 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 27 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات
كما وقع السيسي قانون رقم 25 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 26 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 27 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2017 - 2018.
وأيضا قانون رقم 28 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 29 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 30 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2017 - 2018.
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