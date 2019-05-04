نائب يطالب باستغلال أمم إفريقيا للترويج للسياحة

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كأس الأمم الإفريقية - صورة أرشيفية

قال مجدي بيومي أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، إن اعتبار منتدى السياحة العالمي، مصر نموذجا فريدا في إدارة أزمة السياحة خلال الفترة السابقة يعكس حالة الاستقرار التى وصلت لها الدولة والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على هذا الملف، وتغيير الصورة لدى بعض الدول حول السياحة في مصر، مضيفا أن هذه الشهادة من المتوقع أن تترجم على الأرض خلال الفترة المقبلة، في صورة ازدهار وعودة السياحة المصرية بكامل طاقتها مرة أخرى، وهذا ما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر بيومي: "تحرص القيادة السياسية في كافة المحافل الدولية، على التأكيد على أن مصر تتمتع بالأمن والأمان وأنها تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة"، مشددا على ضرورة استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في الترويج للسياحة، خاصة أن الحدث يحظى باهتمام عالمي لما تمثله البطولة من أهمية على مستوى العالم، ولا بد من