شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بمجلس النواب توصي بالموافقة على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت اللجنة العامة بمجلس النواب، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019، وأعدت تقريراً لها بهذا الشأن لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، السبت.

Advertisements

كانت اللجنة العامة اجتمعت قبل قليل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، بالإضافة لحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، لنظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، ونظر بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام مجلس النواب، ظهر اليوم عن الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.

وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، والتصويت عليها، للموافقة على قرار رئيس الجمهورية لمد حالة الطوارئ 3 أشهر.