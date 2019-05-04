«الأعلى للإعلام» يفتح ملفات 76 فضائية بسبب سرقة مسلسلات وبث إعلانات مخالفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السبت، فتح ملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها بدون وجه حق دون الحصول على سند بث من ملاكها.
وذكرت اللجنة- في بيان- أن المخالفات تشمل بث إعلانات مخالفة للمعايير، ومنتجات طبية غير مرخصة، وتأتي في مقدمة القنوات المخالفة «أبل» و«فاميلي» و«الساعة».
كما شملت المخالفات انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية.
وتستكمل اللجنة التحقيقات التي تقوم بها وتشمل تقارير لجنة الرصد التي وثقت المخالفات، بالإضافة إلى التقارير الرسمية الواردة من جهاز حماية المستهلك وشكاوى الشركات المنتجة.
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