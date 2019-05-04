شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأجهزة التنفيذية في المحافظات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، وأعلنت مديريات الخدمات حالة الطوارئ، وتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

في الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إنه تقرر تشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق والهيئات الخدمية على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة في قطاعات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والنظافة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع إدارة المرور لضمان تحقيق السيولة المرورية، خاصة في ساعات الذروة لمنع أي اختناقات مرورية ومنع الإشغالات التي يقوم بها الباعة الجائلون بالشوارع والميادين العامة وبجوار مزلقانات السكة الحديد.

وفي أسيوط، أكد المحافظ اللواء جمال نور الدين، على توافر اللحوم والدواجن والأسماك خلال شهر رمضان في الأسواق ومنافذ البيع والمحال التجارية بكميات وأسعار مناسبة.

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وأشار إلى أنه تم التشديد على متابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

وفي الأقصر، قال المحافظ المستشار مصطفى ألهم، إن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي والجمعية الاستهلاكية أقامت 10 معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية الضرورية منها 3 معارض بمدينة الأقصر و7 معارض بباقي المدن لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم مديرية التموين بتعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان لتبدأ الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً كما تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتوفير ياميش رمضان واللحوم الحمراء والبيضاء بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة، فضلا عن أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أرصدة السلع الغذائية والبوتاجاز وحركة البيع والشراء بمختلف مناطق الأقصر على مدار الساعة، إلى جانب قيام مديريتىّ الصحة والطب البيطري، بوضع خطة بالتعاون مع مديرية التموين للمرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحال الجزارة ومحال بيع وذبح الطيور للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين بها شهادات صحية سارية تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية والتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.

وفي المنيا، أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير الأوقاف، تخصيص 167 مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بالمدن والقرى، مؤكدًا عدم السماح بالاعتكاف في المساجد إلا المصرح بها من الوزارة.

وقال «عبدالرازق» في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة حالة النظافة بالمساجد والتزام الأئمة والخطباء ببرنامج شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه جار توزيع 300 ألف شنطة رمضان هدية من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر فقرًا، والمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدًا أن الكميات المخصصة من السلع الغذائية للمحافظة 24 طن مواد غذائية.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على عدم إقامة أي أماكن أو معدات للطهي أو شعلات غاز أو كهرباء داخل المساجد أو بحرمها، حفاظًا على قدسية المساجد وأرواح المواطنين.

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