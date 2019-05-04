شكرا لقرائتكم خبر عن «لخمة طبخة».. مشروع تخرج إذاعي لطلاب «إعلام بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مجموعة من شباب الإعلاميين بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة بني سويف قسم الإذاعة والتليفزيون، مشروع تخرج إذاعي تحت إشراف الدكتور محمد زين عميد الكلية؛ والدكتورة منة دياب المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون.

يتناول المشروع أهمية عملية التفكير وكيفية الوصول لفكرة جديدة، فكثيرا ما نسمع جملة «جاتلي فكرة» دون أن يتردد على أذهاننا كيفية حدوث تلك العملية ومن هنا قام فريق العمل بالبحث العلمي الجاد حول كيفية الوصول لفكرة، وأوجد محاكاة من وحي خياله لمحاولة تشبيه العقل البشري ومكوناته بالمطبخ وأدواته كل هذا لإنتاج طبخة (فكرة) جديدة، من خلال دراما إذاعية تنموية ممتعة وكوميدية يتخللها معلومات علمية.

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تتوالى الصراعات بين الشخصيات العاملة على صناعة الفكرة في المطبخ، فهناك من يحمل طابع التشاؤم في فكرته، وشخصية في العمل الدرامي تحسم الموقف مسؤولة عن تذوق الأفكار ومعرفة مدى صلاحيتها.

إضافة لشخصية «الشيف» المسؤولة عن إدارة الصراع بين أدوات المطبخ ومنح المقادير والوصفات اللازمة لإنتاج فكرة.. وشخصيات أخرى مدام إرشاد وطاجن ستها والفهلوي وعبقرينو ووسوسة.. فجميعنا نحمل تلك الشخصيات بداخل عقولنا.

جدير بالذكر أن أغلب الدراما المتناولة في الإذاعات المختلفة هي دراما ترفيهية اجتماعية، وتقتصر في بعض الأحيان على شهر رمضان الكريم، لذلك حاولنا إضافة جزء جديد لهذه الدراما، هو الجزء التنموي في معالجة السيناريو، لتنمية الفكر وإضفاء المزيد من المعلومات في صورة درامية ممتعة.