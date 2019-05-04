شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية» يزور استاد الإسكندرية استعدادًا لـ«أمم أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، زيارة إلى استاد الإسكندرية، السبت، على هامش انعقاد المقابلات الشخصية للشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة في تنظيم البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.

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وكان في استقبال الدكتورة جهاد عامر كل من الكابتن عامر حسين، رئيس مجموعة الإسكندرية، التي ستقام مبارياتها على استاد الإسكندرية، والدكتور شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية.

وقامت الدكتورة جهاد عامر برفقة الكابتن عامر حسين، رئيس مجموعة الإسكندرية، بجولة داخل الاستاد لتحديد الأعداد الأولية المطلوبة من الشباب المتطوعين وفقا للتوزيعات على النقاط المختلفة بالاستاد، ومنها المنطقة المخصصة للإعلاميين وصالون الـ«VIP»، ومنطقة الاستقبال، والأبواب الخارجية للاستاد، والأبواب الداخلية بالمدرجات، والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية، وكذا فنادق إقامة المنتخبات المشاركة بمجموعة الإسكندرية وملاعب التدريب.

وأكدت «عامر» إنه جار التنسيق الواجب مع كل رئيس مجموعة للاتفاق على الأعداد المطلوبة من الشباب المتطوعين للمشاركة في تنظيم البطولة الأفريقية، وتتم زيارة الاستادات المستضيفة للبطولة لوضع خطة توزيع الشباب المتطوعين في المواقع المختلفة، مشيرة إلى التنسيق، كذلك بعد الانتهاء من تلك الزيارات مع رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية للتعرف على الأعداد المطلوب من الشباب المتطوعين معهم.

وفد من للجنة المنظمة للبطولة الافريقية تزور استاد الإسكندرية

وفد من للجنة المنظمة للبطولة الافريقية تزور استاد الإسكندرية

وفد من للجنة المنظمة للبطولة الافريقية تزور استاد الإسكندرية