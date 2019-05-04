شكرا لقرائتكم خبر عن «كاريزما».. معرض بجامعة المنيا لـ15 شخصية أثرت في المجتمع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الدكتورة هالة محمد خليل، مدرس الطباعة بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، معرضًا فنيًا بعنوان «كاريزما»، قدمت به 15 لوحة فنية طباعية لشخصيات كاريزما أثرت في المجتمع في المجال الفني والديني والغنائي، بالإضافة إلى الجانب السياسي والأدبي، أمثال ماري منيب، وفاتن حمامة، وعمر الشريف، وفؤاد المهندس، وأم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، والرئيس جمال عبدالناصر، وهدى شعراوي، ومصطفى محمود، وعبدالرحمن الأبنوي، بالإضافة إلى شخصيات علمية عالمية أمثال أحمد زويل، وأخرى دينية كالبابا شنودة والشيخ محمد متولي الشعراوي، وغيرها من الشخصيات العامة.

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أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية.

حضر فعاليات الافتتاح، عميدة الكلية، والدكتور أحمد السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع «السابق»، والدكتور أحمد شوقي زهران، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأسبق ومدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتورة سعاد عبدالرحمن وكيل لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عيسى عبدالحافظ، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنا حبيب رملة، عميد الكلية «الأسبق» والدكتور محمد عبداللاه عميد الكلية «السابق»، ورؤساء الأقسام الدكتورة أميرة يسري، رئيس قسم النقد والتذوق الفني، والدكتورة أماني ناجي، رئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والدكتور محمد كامل رئيس قسم التعبير المجسم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة، أن المعرض قدم لوحاته بطريقة مميزة من التأثيرات الطباعية التعبيرية، وهي عن طريق الطباعة على الحرير باستخدام تقنيات طباعية مختلفة مثل الرسم المباشر، والشبلونة، إلى جانب الترخيم، والنقل الحراري.