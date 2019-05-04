حتى لا تبطل صيامك.. تجنب هذه الأفعال

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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الدار سوف تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية غدا الأحد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية

أصدر مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، قائمة تتضمن إجابة أشهر الأسئلة حول المفطرات والمباح فعله في رمضان، وكتب المركز عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" ردا على أشهر الأسئلة، واضعا قائمة بها 43 فعلا تبطل الصيام، وهي: الأكل أو الشرب عمدا، الجماع في نهار رمضان ولو بلا إنزال، إنزال المني بشهوة في اليقظة بقبل أو ملامسة أو استمناء، نزول دم الحيض أو النفاس من المرأة، التدخين، غاز التخدير، بخاخة الربو، استنشاق الأدخنة كالبخور عمدا أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر.

أما الأفعال المباحة والتي لا تفطر فهي: بلع الريق، الأكل والشرب للناسي، غبار الطريق، زيوت وكريمات الشعر والمراهم والدهانات، مرطب الشفاه، السباحة والغوص، كحل العين، التحاليل واللبوس، استعمال العطور، خلع الضرس، قسطرة الأوعية الدموية، تحليل الدم والحجامة أو التبرع بالدم ونقلة لآخر، بلع النخامة وهي البلغم،

أما الأفعال المباحة والتي لا تفطر فهي: بلع الريق، الأكل والشرب للناسي، غبار الطريق، زيوت وكريمات الشعر والمراهم والدهانات، مرطب الشفاه، السباحة والغوص، كحل العين، التحاليل واللبوس، استعمال العطور، خلع الضرس، قسطرة الأوعية الدموية، تحليل الدم والحجامة أو التبرع بالدم ونقلة لآخر، بلع النخامة وهي البلغم، الغسيل الكلوي البريتوني أو الدموي، القسطرة البولية، خروج دم من الأنف، السونار المهبلي، قطرة العين، السواك. اقرأ أيضا| تعرف على مواعيد فتح وغلق نفق الأزهر في رمضان وأيضا: محلول العدسات اللاصقة، اللاصقات العلاجية كلاصقة النيكوتين، حقن الأنسولين، حقن الوريد أو الجلد أو العضل العلاجية أو التطعيمية، الاستحمام وإن كان لشدة حرارة الجو، الاحتلام أو نزول المني أثناء النوم، الحقنة الشرجية، تذوق الطعام باللسان دون بلغه ولكن لا يفعله الصائم إلا لحاجة، معجون الأسنان وغسول الفم مع الحرص على عدم ابتلاع شيء منهما، قطرة الأذن إلا إذا وجد طعمها في حلقه. بالإضافة إلى: القيء إلا إذا تعمد ابتلاع شيء منه أو تقيأ عمدا، الأقراص العلاجية تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية وحساسية الصدر إلا إذا ابتلع شيئا منه، التنفس الاصطناعي (الأكسجين) بشرط عدم وجود مواد مع هواء الأكسجين، المكياج لكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا، منظار المعدة إلا إذا دخل الجوف بمواد علاجية، قطرة الأنف إلا إذا وجد طعمها في حلقه فعليه القضاء. اقرأ أيضا| قبل رمضان.. انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق Advertisements من ناحية أخرى، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الدار سوف تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية، غدا الأحد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أنه من المقرر أن يقام احتفال رسمي في هذا اليوم لاستطلاع هلال رمضان، ويلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم. وتقيم دار الإفتاء المصرية مساء بعد غدٍ الأحد، احتفالاً بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا - 2019 ميلاديًا وإعلان نتائج الرؤية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية من تحديد وتعيين اليوم المتمم لشهر شعبان وإعلان غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى. اقرأ أيضا| حقيقة تغريم مشغلي القرآن بالمترو 500 جنيه في رمضان ويشهد الاحتفال حضور مندوبين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد كبير من الوزراء والقيادات السياسية وبمشاركة كبار علماء الأزهر وجامعته وسفراء الدول العربية والإسلامية. وعلى هامش الاستعدادات للاحتفال الكبير الذى سوف تقيمه دار الإفتاء بهذه المناسبة، ستقوم الدار بتوزيع كتاب أحكام صيام شهر رمضان المعظم على المشاركين. اقرأ أيضا| زيارات استنثائية لنزلاء السجون بمناسبة رمضان أيام صعبة.. الأرصاد تكشف طقس أول 3 أيام في رمضان حقيقة حذف 10 ملايين مواطن من بطاقة التموين بعد رمضان

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