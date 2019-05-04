زاهي حواس يكشف أسرار مقابر «بناة الأهرامات»

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عالم الآثار زاهي حواس يرد على المروجين لأن الأهرامات بُنيت بالسخرة: لو كان بناة الأهرامات عبيدا لما تم بناء مقابر لهم تقع مباشرة إلى جوار الأهرامات

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، أن مقابر العمال بناة الأهرام، ترجع إلى الأسرة الرابعة "2649- 2513 ق.م"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها الكشف عن مقابر خاصة بالملك خوفو "2609 - 2584 ق.م"، وخفرع "2576-2551 ق.م"، وأن مئات المقابر الأخرى التى تم اكتشافها من قبل ، ترجع إلى أواخر عهد الأسرتين : الرابعة والخامسة "2649-2374 ق.م"، جاء ذلك في تصريحات خلال اصطحابه، اليوم السبت، الصحفيين والقنوات الفضائية المحلية والعالمية لزيارة "جبانة العمال" بالجبل القبلي بمنطقة الأهرامات، التي تم افتتاحها للزيارة عام 2017، لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990.

وأوضح حواس، أنها تعد من أهم الاكتشافات الأثرية خلال القرنين العشرين والواحد والعشرين، لأنها تلقى الضوء على الفترة المبكرة للأسرة الرابعة، وترفض كل ما قيل بأن الأهرامات قد بنيت بـ"السخرة"، لأن هذه المقابر تقع مباشرة إلى جوار الهرم، بل وتطل عليه مباشرة ويؤكد الكشف أنهم لو كانوا عبيداً لما بنوا المقابر

وأوضح حواس، أنها تعد من أهم الاكتشافات الأثرية خلال القرنين العشرين والواحد والعشرين، لأنها تلقى الضوء على الفترة المبكرة للأسرة الرابعة، وترفض كل ما قيل بأن الأهرامات قد بنيت بـ"السخرة"، لأن هذه المقابر تقع مباشرة إلى جوار الهرم، بل وتطل عليه مباشرة ويؤكد الكشف أنهم لو كانوا عبيداً لما بنوا المقابر في هذه المنطقة. اقرأ أيضا| الكشف عن سر جديد لقدماء المصريين عمره 7 آلاف عام ونوه بأنه تم الكشف كذلك عن مجموعة من المقابر والرفات التي تحيط بالمقبرة الرئيسية من جهة الغرب، وهى عادة للمصريين القدماء في التبرك والتيمن بالدفن حول الأهرامات، وهي دفنات صغيرة وبسيطة فى تصميمها وتزينها المعماري. من جانبه، كشف الأثري محمد أحمد صالح مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، عن تصميم تلك المقابر، وأسرار حياة العمال الذين بنوا الأهرامات، موضحا أن المقابر تنقسم إلى: سفلية تضم عددا كبيرا من الدفنات تبلغ حوالي 600 دفنة، معظمها من الطوب اللبن، وكان يدفن العامل في وضع القرفصاء، بالإضافة إلى أخرى علوية تضم المشرفين على العمال، مبنية من الحجر الجيري. Advertisements اقرأ أيضا| استكمال ترميم تمثال رمسيس.. والآثار: اكتشفنا خطئا وقال صالح إن مقبرة "بتاح شبسس" هي أول مقبرة تم العثور عليها في "جبانة العمال"، وإنها تحتوي في تخطيطها العام على فناء كبير مكشوف يوجد مدخله من الناحية الجنوبية من الجدار الشرقي، وإنه عثر بداخل هذا الفناء علي عدد من مواقد الطهي التي شيدت من الطين، مشيرا إلى أن أهم ما يميز تلك المقبرة هو العثور على بناء مستطيل من الطوب اللبن، وهو عبارة عن مقبرة لطفل وضع فيها. وأضاف أنه بعد هذا الفناء الكبير، هناك فناءان آخران حتى الوصول إلى الجزء الرئيسي للمقبرة، والتي شكل سقفها على هيئة القبو المبني من الطوب اللبن على شكل جذوع نخيل تتكون من 26 سعفة، وبابين "وهميين" في الجدار الغربي: أحدهما غير منقوش عليه، والثاني عليه اسم وألقاب صاحب المقبرة منقوشا على عتبته، الى جانب نص يقول ( قربان يقدمة الملك، قربان يقدمة أنوبيس، المقدم أمام مقصورة الآلة، لعلة يدفن في الغرب الطيب، المبجل أمام الإلة الأعظم بتاح شبسس). اقرأ أيضا| افتتاح مشروع هضبة الأهرام 2019: تكلف 500 مليون جنيه وأوضح الأثري أن بالنسبة لمقبرة "نفر ثث" والذي يلقب بأكثر من لقب منها: المشرف علي القصر، مطهر الملك، فأنه يبدو أن تلك الألقاب لم تكن ألقابه الفعلية، بل كانت ألقابا شرفية، مضيفا أنه من خلال المشاهد التي صورت على الباب الوهمي، تم الاستنتاج بأن "نفر ثث"، يرجح أنه كان مشرفا على المخابز، نظرا لوجود مناظر لطحن الحبوب وصناعة الخبز. وكشف عن أهم ما يميز صاحب هذه المقبرة، وهو أنه كانت له زوجتان، الأولى (نفر حتب اس)، أما الزوجة الثانية (ني عنخ حتحور)، ولكل زوجة منهما باب وهمي مكتوب عليها أسماء أولادها، موضحا أن (نفر حتب اس) الزوجة الأولى لقبت بـ(ين عات) الذي يعني (المولودة أو الداية)، وكان لقب نادر الظهور وكان لها 11 طفلا، أما الزوجة الثانية (ني عنخ حتحور) فأنجبت 7 أطفال. اقرأ أيضا| زاهي حواس: سوسن بدر ملكة فرعونية 3000% (فيديو) وفيما يتعلق بمقبرة "بتتي"، أشار صالح إلى أنها تخص المشرف على الصبية العاملين في مشروع بناء الهرم، وهي مقبرة مليئة بنصوص "اللعنات" كمحاولة من صاحبها لحمايتها من عبث اللصوص.

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