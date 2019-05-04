مجلس النواب يحيل قرار فرض حالة الطوارئ للجنة العامة

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مجلس النواب - صورة أرشيفية
أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا مـن السـاعة الواحدة من صباح يوم 25 من أبريل الماضي، إلى اللجنة العامة. ودعا عبد العال، خلال الجلسة العامة العاجلة، اليوم السبت، التي تم فيها الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الظروف التي أدت إلى قرار إعلان الطوارئ إعمالا بنص اللائحة الداخلية للمجلس، اللجنة العامة للاجتماع بعد الجلسة –التي رفعها الآن– لنظر بيان رئيس الوزراء.
ووفقا للقرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس
ووفقا للقرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في التطيبق لقانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
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وقال مدبولي، إن فرض حالة الطوارئ يهدف لاستكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة في استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، مؤكدا على أن مجلس الوزراء وافق على فرضها وفق قرار رئيس الجمهورية بهذا الصدد، ويرجو موافقة مجلس النواب عليها وفق النصوص والقواعد الدستورية. (التفاصيل)
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