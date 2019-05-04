شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تؤيد السجن المؤبد لمستشار وزير المالية الأسبق في قضية رشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، السبت، الحكم الصادر بمعاقبة طارق فراج محمد عبدالوهاب، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية الأسبق، بالسجن المؤبد (25 عامًا)، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بأخذ رشوة، واستعمال نفوذ وظيفته لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة.

ورفضت المحكمة، طعن المتهم، ليصبح الحكم الصادر نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.

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وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين- قد سبق الحكم عليهم – للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهمة تلقي وأخذ رشوة واستغلال النفوذ.

وذكرت التحقيقات قيام المتهم الأول، بأخذ رشوة تقدر بمبلغ 4 ملايين جنيه من المتهم الثاني محمود بركة، بوساطة المتهمين أمل عبدالوهاب، والناصر جمال محمود، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة، لصالح شركة المتهم الثاني.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المؤبد على طارق فراج وتغريمه 100 ألف جنيه، وإعفاء المتهمين الـ3 الآخرين من العقوبة، فطعن المتهم «فراج» على الحكم أمام محكمة النقض، لتصدر قرارها المتقدم.