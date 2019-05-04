شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تتزين لافتتاح السيسي أنفاق قناة السويس وكوبرى سرابيوم غدًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية والوحدات المحلية حالة التأهب القصوى في كل المناطق المطلة على مداخل المحافظة والطريق الدائرى استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة غدا لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة على رأسها أنفاق قناة السويس والنادى الاجتماعى الجديد وكوبرى سرابيوم العائم والمحاور المرورية الجديدة والكورنيش السياحى لبحيرة الصيادين وسوق السمك الجديد ومدينة الاسماعيلية الجديدة.

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وتزينت مداخل المحافظة بالأعلام من كل الألوان على طريق القاهرة والزقازيق والفردان وبورسعيد فيما رفع بعض المواطنيين من اصحاب المحلات على الطريق ومحطات الوقود لافتات الترحيب وصور للرئيس السيسي وأنفاق قناة السويس.

ولأول مرة شاهد المواطنون بالاسماعيلية المهندس احمد عصام نائب المحافظ في الشارع يتولى بنفسه الاشراف على تجميل وتزيين الشارع الرئيسي المؤدى لطريق الأنفاق برفقة العميد سامى علام السكرتير العام المساعد فيما قامت عناصر الشرطة بالانتشار المكثف في إطار خطة التأمين للافتتاح.

ووصل عدد من سيارات التليفزيون المصرى إلى عدد من مواقع الافتتاح لنقل الافتتاح على الهواء مباشرة إلى جميع الفضائيات ووكالات الانباء العالمية والمحلية.

محافظة الاسماعيلية تتزين لاستقبال الرئيس وأفتتاح الانفاق الجديدة