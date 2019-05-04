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شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الدقهلية»: نقل موقف بلقاس «العشوائي» لـ«طلخا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، السبت، من إخلاء ميدان الهابي لاند من سيارات موقف بلقاس «العشوائي» ونقلها جميعا إلى موقف طلخا الجديد، ووضعت الإدارة صدادات لمنع وقوف أو انتظار السيارات بالميدان.
وانتقلت قيادات المرور إلى الميدان بإشراف العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة، والدكتور مقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث مرور الدقهلية.
ووفرت إدارة المرور، سيارات ميني باص لنقل المواطنين من موقف طلخا الجديد إلى مناطق «الجامعة والدراسات وسندوب» للتخفيف عن المواطنين عبء الانتقال داخل مدينة المنصورة.
ووجهت إدارة المرور، عدد من ضباط الإدارة إلى موقف طلخا الجديد، وموقف بلقاس، لتوعية المواطنين والسائقين ونشر الوعي المروري وضبط حركه السيارات وانتظامها في السير بين الموقفين وعدم عودتها للموقف العشوائى والذى استمر العمل به لسنوات وتسبب في سوء حالة المرور بميدان الهابى لاند.
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