شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 10 قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 16 مكرر (ل)، 10 قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عددًا من الهيئات عن السنة المالية 2017/2018.

وشمل العدد، قانون رقم 21 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 22 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 23 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 24 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 25 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 26 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 27 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 28 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 29 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء عن السنة المالية 2017/2018.

وقانون 30 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2017/2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر 10 قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.