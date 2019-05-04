شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: استمرار استكمال أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه يجري حاليًا استكمال أعمال الترميم لتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود في «الوضع الأوزيري» بمعبد الأقصر، وذلك عقب اكتشاف أن النسب غير صحيحة في أرجل وذراعات التمثال.

وأضاف «العناني»، في تصريح له، السبت، على هامش إعلانه الكشف عن مقبرة أثرية جديدة، أن الانتقادات التي طالت عملية ترميم التمثال ووضعه كان يجب أن تنشر في مجالات علمية والرد عليها علميًا أيضا لإثراء المجال الأثري علميا.

وأكد أن كل هذه الإنجازات والاكتشافات الأثرية المهمة ومشروعات الوزارة ليست فقط إضافة علمية وأثرية، بل خير ترويج لمصر وإبراز صورتها الحقيقية وقوتها الناعمة أمام العالم أجمع وخاصة في وجود عدد كبير من الإعلام العالمي والمحلي.