شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مد العمل بنفقي الأزهر للساعة الثانية صباحاً خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد فترات العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 6 صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل، على أن يغلق بعدها لأعمال الصيانة والنظافة، وأن يمتد العمل حتى الخامسة صباحا خلال يومي الخميس والجمعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

وصرح اللواء وائل عاطف، مدير عام تشغيل وصيانة نفقى الأزهر للسيارات، بأنه سيتم غلق النفق قبل الإفطار بربع ساعة وفتحه بعد الإفطار بربع ساعة وذلك حرصا على أرواح المواطنين لارتفاع معدل الحوادث في هذه الفترة، مشيراً إلى أن مواعيد العمل في الأيام العادية تمتد من 7 صباحا حتى الثانية عشر مساء.

وأضاف مدير عام تشغيل وصيانة نفقى الأزهر للسيارات، أن عدد السيارات التي تمر بالنفقين خلال شهر رمضان المعظم تقارب مليون و200 ألف سيارة بمعدل 40 ألف سيارة يومياً.