شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يخلي عقارين في فيصل بسبب «ميل» أحدهما.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، السبت، التحقيق مع مالك برج سكني قام ببناء 7 أدوار مخالفة بما تسبب في ميل عقار سكني ملاصق له، مما يهدد بكارثة تستلزم بإخلاء العقارين الكائنين في منطقة فيصل.

وقال مالك البرج، للنيابة برئاسة هشام رفعت، إنه استوفى شروط البناء وحصل على التراخيص اللازمة من قبل المجلس المحلى، الأمر الذي نفته تحريات أجهزة الأمن.

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وأفادت التحقيقات الأولية بأن مواطن تقدم ببلاغًا إلى قسم الشرطة يفيد بتحطيم سيارته جراء سقوط طوب من برج سكنى، وبانتقال قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ تبين أن البرج السكنى أزيل منه طابق واحد منذ 10 أيام لمخالفة البناء.

وأظهرت التحقيقات أن البرج السكنى صادر له قرارًا بإزالة 7 طوابق، واكتشفت لجنة الهندسية المنتدبة من قبل النيابة لإجراء المعاينات اللازمة أن عقار ملاصق للبرج السكني حدث به ميلاً كبيرًا، وتبين أن هناك مسافة تتسع بين العقارين مما يهدد بكارثة سقوط العقارين.

وأخلت أجهزة الأمن بالجيزة، العقارين لحين إزالة الأدوار المخالفة بالبرج السكني المتسبب في الواقعة.

إخلاء عقارين في فيصل بسبب ميل أحدهما

إخلاء عقارين في فيصل بسبب ميل أحدهما

إخلاء عقارين في فيصل بسبب ميل أحدهما