شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد: انكسار الموجة الحارة ثاني أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة حارة، غدًا الأحد، لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، بعد غدً الاثنين، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات ليسود طقس حار على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل معتدل على السواحل الشرقية نهارًا لطيف ليلا.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الموجة الحارة ستستمر حتى الاثنين أول أيام رمضان، حيث يسود طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ الانخفاض التدريجي منتصف يوم الاثنين على غرب البلاد، ليكون الطقس معتدل على السواحل الغربية نهارًا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

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ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، يوم الاثنين، على السواحل الشمالية الغربية «21 -13»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «30 -16» والوجه البحري والقاهرة «36 – 18»، وجنوب سيناء والغردقة «38 – 21»، وشمال الصعيد «41 – 19»، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «42 – 25».

وتابع «عبدالعال» أن الانخفاض سيستمر من الثلاثاء ثاني أيام رمضان وحتى يوم الجمعة 10 مايو الحالي، لتشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل معدله إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، يوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية «23 -13»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «23 -16» والوجه البحري والقاهرة «29 – 18» وجنوب سيناء والغردقة «38 – 21» وشمال الصعيد «33 – 18» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «41 – 25».