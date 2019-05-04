شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن ضوابط جديدة لتراخيص تشغيل مصانع المبيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قواعد تشغيل مصانع المبيدات في مصر وفقا للمعايير الدولية التي تنظم تشغيل هذه المصانع بعد انتهاء تراخيص إقامتها والموافقة على تشغيلها وفقا للاشتراطات التي حددتها وزارة الزراعة.

وطالبت لجنة مبيدات الآفات الزراعية المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إنشاء مصانع مبيدات مراجعتها كجهة مرجعية ذات خبرة متخصصة وبإعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة منظومة المبيدات الزراعية في مصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ان الضوابط المتعلقة بإنشاء مصانع المبيدات تستهدف التأكد من معامل الأمان في الإنشاء خاصة فيما يتعلق بمركبات كيميائية تستوجب وضع ضوابط صارمة لإنتاج وتصنيعها وفقا للمعايير الدولية لضمان إستثمار آمن يحقق التطوير والتنمية الزراعية ويضمن الحفاظ على البيئة.

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وقال الدكتور مصطفي عبدالستار أمين مساعد لجنة المبيدات، ان هذه الإجراءات يجب إستيفاءها قبل البدء في إنشاء المصنع حيث تقوم لجنة المبيدات بالتوجيه نحو إقامة صناعة مبيدات متوافقة مع المعايير والأشتراطات العالمية الكفيلة بإنتاج مبيدات مطابقة للمواصفات الدولية وفي إطار بيئي وصحي سليمين وتقدم لجنة مبيدات الآفات الزراعية خبراتها تطوعياً لما فيه مصلحة البلاد أقتصادياً وبيئياً.

وأضاف عبدالستار ان ذلك يأتي بإعتبار أن صناعة المبيدات من الصناعات الواعدة التي من الممكن أن تضيف الكثير للأقتصاد المصري خاصة في مجال التصدير للدول العربية والأفريقية ودول أوروبا الشرقية، وذلك نظراً للموقع الجغرافي المتميز لمصر وتوفر كثير من المواد الأولية ووجود باحثين ومتخصصين دارسين للمبيدات في جميع الجامعات المصرية، فضلاً عن دورها في تلبية إحتياجات السوق المحلية، وهو ما يستجوب تنظم إقامة مصانع المبيدات وفقا لأحدث الإشتراطات الدولية.

يأتي ذلك بينما أعلنت لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة الاشتراطات الجديدة لترخيص إنشاء مصانع المبيدات وصلاحيات الانتاج والتداول، وشروط تنظيم تجارة المبيدات بالاسواق ومحال بيع المبيدات.

وأوضحت الاشتراطات إنه عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يقدم صاحب الشأن طلباً إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوباً بكافة الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة.

ووفقا للاشتراطات تكلف اللجنة المعمل المركزي للمبيدات بإعداد تقرير مشمولاً بتوصية حول إمكانية منح الترخيص. وفى حالة استيفاء الشروط تصدر اللجنة ترخيص المصنع المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المدير المسؤول حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وشهادة معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية (بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.