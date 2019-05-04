شكرا لقرائتكم خبر عن «مليون صحة» تبدأ مسح 15 ألف طالب بالوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت حملة 100 مليون صحة بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت، أعمالها بمدارس المرحلة الإعدادية، وذلك لإجراء مسح على 15 ألف طالب على مستوى مدراس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضد مرض فيرس سي. وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ان الحملة انطلقت بجميع المدارس سواء التعليم العام والتعليم الأزهري، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق والتعاون مع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم.

حملة مليون صحة فى الوادي الجديد

حملة مليون صحة فى الوادي الجديد

حملة مليون صحة فى الوادي الجديد

حملة مليون صحة فى الوادي الجديد

يذكر أن المديرية انتهت من فحص 157689 مواطنا في مبادرة 100 مليون وتم تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيقه منذ بدء الحملة. وتنفذ الحملة من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك لاستهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من الخارج.

وتأتى محافظة الوادي الجديد ضمن محافظات المرحلة الثالثة في مبادرة 100 مليون صحة والى تضم 7 محافظات، بعدما انتهت المرحلتين السابقتين من المبادرة الرئاسية في 20 محافظة، حيث تم الانتهاء من فحص 30 مليون و852 ألف مواطن فيها، سجلت المرحلة الأولى 13 مليون و100 ألف مواطن، وسجلت المرحلة الثانية 17 مليون و750 ألف مواطن.