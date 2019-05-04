شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلقى بيان «الطوارئ» أمام «النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بيانه عن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقرر الدكتور على عبدالعال، إحالة القرار إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى الجلسة العامة التي ستعود للانعقاد في الثالثة عصر اليوم للتصويت على اعلان حالة الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدبولي» يلقى بيان «الطوارئ» أمام «النواب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.