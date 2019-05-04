شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلقى بيان «الطوارئ» أمام «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بيانه عن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقرر الدكتور على عبدالعال، إحالة القرار إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى الجلسة العامة التي ستعود للانعقاد في الثالثة عصر اليوم للتصويت على اعلان حالة الطوارئ.