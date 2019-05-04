شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بقضية «أنصار بيت المقدس»: «المتهمون طائفة استباحوا دماءنا ودمروا بلادنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، وذلك لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، حيث استمعت لمرافعة النيابة التي وصفت قيادات الجماعة بأنها «جاهلة بالدين بنت أفكارها على الظن، جماعة فاسدة أتت لتدمر البلاد واستحلال دماء المسيحيين وأموالهم وقتل خير أجناد الأرض».

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حمادن بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وقدمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين محمد عبدالغني، وحسن أنور حسن، وحسن جمال، وكريم محمد، ومحمد عيد إبراهيم، وأشرت عليهم المحكمة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم عبدالرحمن على عبدالرحمن.

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وبدأت النيابة مرافعتها بتلاوة آيات قرآنية: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، إنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم».

وأشارت النيابة إلى أن «قضية اليوم هي قضية حاضر، مات وقتل بسبب هؤلاء المتهمين، خير أجناد الأرض، قضية اليوم هي قضية وطن وهي مصر التي ذكرت في القران والتي قيل عنها: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله».

ووصفت النيابة، جماعة بيت المقدس بأنها «جماعة إرهابية زعمت جرائهما باسم الدين وارتكبوا جرائمهم بقتل الآمنيين، حيث وصف عمرو بن العاص مصر لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك»، مضيفة أن «المتهمين هم طائفة استباحوا دماءنا ودمروا بلادنا وأخذوا من بيت المقدس ستارا لارتكاب أعمالهم الإرهابية».

وأضاف ممثل النيابة أن «هذه الجماعة جماعة فاسدة أتت لتهدم البلاد وتقتل الأبرياء من جنودها واستحلال دماء المسيحيين وأموالهم، هؤلاء الجماعة انتهجوا عقيدة كاذبة وأفكار إجرامية، فكانت أفكارهم دائما قائمة على الظن ومعروف أن الظن لايجنى شيء فهذه جماعة قياداتها جاهلة بالدين وكان أهدافها تكفير المسلمين واستحلال لأنفس المسيحيين وتخريب المنشآت وإرهاب الآمنيين».

وخلال مرافعتها، ذكرت النيابة أن «هؤلاء المتهمين حاربوا الشريعة الإسلامية بارتكاب العمليات العدائية ضد المسلمين ووقعوا في ضلال مبين وكذب على الدين وليس لهم سند من السنة لارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، وأن الدين برئ من أفعالهم فهم لم يعلموا شئ عن القاعدة الشرعية». وذكرت النيابة حديثا نبويا: «فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله».