شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة الأحد.. والقاهرة 35 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيف على السواحل الشرقية نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «17- 35»، إسكندرية «16 – 30»، قنا «21 – 38»، الأقصر «21– 38»، أسوان «22 – 39».