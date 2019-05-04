رئيس الوزراء: فرض الطوارئ لاستكمال جهود مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فرض حالة الطوارئ من أجل استكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة في استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

جاء ذلك في بيانه أمام مجلس النواب، اليوم السبت؛ بشأن أساب فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بداية من 25 إبريل 2019، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على فرضها وفق قرار رئيس الجمهورية بهذا الصدد ويرجو موافقة مجلس النواب عليها وفق النصوص والقواعد الدستورية.

وأشاد مدبولي بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة المصرية في مكافحة الجريمة والإرهاب الممول والعابر للحدود، الذي يمثل خطورة على أمننا القومي ويهدده، مشيرا إلى أنه جراء هذه الجهود لايزال الأبطال من القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم في مواجهة الإرهاب ويؤدون أعمالهم لتأمين شعب مصر، كما طالت هذه الأعمال الكثير من المدنيين وسالت دماؤهم.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه جراء هذه الجهود، قطعنا خطوات مهمة في تحقيق قدر من الاستقرار اللازم لبناء الدولة وتنميتها، بفضل صلابة رجال الشرطة والقوات المسلحة، الأمر الذي يثير قوى الظلام لتدبير المكائد، لتدمير ما حققناه والعودة للوراء، الأمر الذي في إطاره تم فرض حالة الطوارئ لدحر الجماعات الإرهابية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه جراء هذه الظروف، تجدد الحكومة التأكيد على تحقيق التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي، لاستكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ومؤسسات الدولة نحو خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

وعقب الانتهاء من عرض الأسباب، قرر رئيس المجلس إحالة البيان للجنة العامة لدراسته، وكتابة تقرير بشأنه يعرض على البرلمان بجلسته المسائية للتصويت عليه، وطالب النواب بعدم مغادرة المجلس.