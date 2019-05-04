الأرصاد: عودة الموجة الحارة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال ساعات النهار حول معدلاتها، والطقس معتدل، وفي فترات الليل مع نشاط الهواء يعطي إحساسَا بانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير.
وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الرياح هادئة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية.
وتابع مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد: "بداية من الغد سنعود إلى موجة حارة أخرى تمتد حتى 48 ساعة، وفرص سقوط الأمطار تكاد تكون منعدمة، مازلنا في فصل الربيع حتى منتصف شهر يونيو، ومن الوارد أن نشهد تقلبات جوية أخرى خلال هذه الفترة".
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