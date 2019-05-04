محافظ الجيزة يشرف على إزالة تعديات بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من المحلات العاملة بمجال بيع المنتجات الرمضانية "الياميش"؛ للتأكد من التزامهم بالإجراءات التي حددتها المحافظة للسرادقات والفروشات خلال شهر رمضان، والتي يأتي على رأسها عدم التعدي على نهر الطريق أو إشغاله.

وحسب بيان، اليوم السبت، شملت جوله المحافظ عددًا من الأحياء، منها حي الهرم، ووّجه بإزالة تعديات فروشات "ياميش رمضان"، التابعة لأحد المحلات بشارع الأهرام؛ لتعديه على الرصيف بوضع البضاعة والمنتجات دون مراعاة لحق المواطن في الحصول على رصيف آمن يسير عليه.

واستدعى المحافظ المسؤول عن المنشأة؛ لتحذيره من تكرار تلك المخالفة، كما وّجه بإزالة المخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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رافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والتي تفقد خلالها حالة الإشغالات بالطرق، بنطاق أحياء: الهرم، العمرانية، جنوب الجيزة، بولاق الدكرور، موجهًا بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان؛ لتشمل كافة المناطق بقطاعات الأحياء.

ووّجه المحافظ بتنظيم حملات مسائية على المقاهي والكافيتريات، وإزالة أي مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وتفقد المحافظ خلال جولته حالة النظافة وإجراءات الهيئة العامة للنظافة والتجميل؛ لرفع مستوى النظافة والذي يشهد اهتمامًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.​