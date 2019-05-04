عبدالعال يحيل بيان رئيس الوزراء بشأن الطوارئ للجنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبـارًا مـن السـاعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل عام 2019 إلى اللجنة العامة.

ودعا عبدالعال، خلال الجلسة العامة العاجلة اليوم السبت التي استمع فيها إلى بيان رئيس الوزراء بشأن الظروف التي أدت إلى قرار إعلان الطوارئ إعمالا بنص اللائحة الداخلية للمجلس، اللجنة العامة للاجتماع بعد الجلسة – التي رفعها الآن – لنظر بيان رئيس الوزراء.

ووفقا للقرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في التطيبق لقانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.​