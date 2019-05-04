رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وجاء نص البرقية: السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية Advertisements السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد، فإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الجليلة ليؤكد لكم ويبارك أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه، بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته. حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء. وكل عام وأنتم بخير،

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