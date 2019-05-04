"بسبب الفوضى".. عبدالعال يرفع الجلسة العامة دقيقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، لمدة دقيقتين؛ بسبب ما وصفه بالفوضى في قاعة المجلس، خلال إلقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لبيان الحكومة حول أسباب فرض الطوارئ.

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، إن الجلسة مهمة وتحظى بمتابعة واهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما يحدث في القاعة صورة سيئة يمكن تصديرها للداخل والخارج.

وتابع: "هذه الفوضى تحدث في جلسة مهمة يتم فيها إعلان حالة طوارئ وبيان يتلو في جلسة خاصة وكأن الموضوع لا يهم النواب وهو أمر غير مقبول على الإطلاق"، قائلا: "ميصحش ولم يكن معهودًا في السنوات الماضية أن يحدث ذلك".