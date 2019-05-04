"مدبولي" يعتمد تخطيط 49 فدانًا لإقامة مشروع عمراني بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: ​نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 101 والصادر بتاريخ 4 مايو 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، رقم 92 لسنة 2019، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "8F" بمساحة 49.99 فدان، المخصصة لشركة "مترو إيجيبت للاستثمار العقاري" من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

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