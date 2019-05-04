وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية:

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بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم يشرفني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة.. سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة بالتوفيق والسداد.

يهل علينا هذا الشهر الكريم في كل عام .. لتتجلى فيه فيوض من البركات ولترتقي فيه الأنفس بذكر الرحمن، واليوم يطل علينا وقد أعلنت الأمة المصرية في إجماع كاسح عزمها على بلوغ مسيرتها مراتب المجد وسعيها رغم كيد الحاقدين نحو مستقبل مفعم بالأمن والازدهار لشعب مصر العظيم.

سيادة الرئيس.. لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة فبادلتك الأمة المصرية حباً ووفاءً.. ونحن في هيئة الشرطة على عهدنا نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء؛ ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير.