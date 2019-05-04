تجديد حبس وزير العدل الأسبق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 14 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.