أخبار مصر | رئيس الوزراء يهنيء شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يهنيء شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية: "يسرني أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي نستلهم منه أسمى مباديء الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، حيث شهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان".

وأضاف رئيس الوزراء في برقيته لشيخ الأزهر: "وإننا إذ نستقبل هذا الشهر الكريم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".