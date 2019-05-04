أخبار مصر | "محامي القاهرة الجديدة" تعرض ميزانيتها عقب عيد الفطر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامي القاهرة الجديدة" تعرض ميزانيتها عقب عيد الفطر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة، عرض ميزانية النقابة الفرعية عن الأعوام السابقة، وذلك عقب عيد الفطر المبارك، يوم السبت، الموافق 15 يونيو لعام 2019، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، برئاسة أشرف زكي، نقيب محامي القاهرة الجديدة.

وقال محمد منطاوي، عضو شباب محامي القاهرة الجديد، إن الميزانية سيتم عرضها بمحاكم القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والأميرية، وذلك في إطار حرص النقابة الفرعية على إطلاع جمعيتها العمومية على كل ما تم صرفه خلال الأعوام السابقة.