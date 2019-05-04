أخبار مصر | استعدادا لرمضان.. وزير النقل يرفع درجة الاستعداد القصوى في السكك الحديدية والمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لرمضان.. وزير النقل يرفع درجة الاستعداد القصوى في السكك الحديدية والمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ووجه الوزير قيادات المترو بتشكيل مجموعات طواريء بالمحطات ، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات وانتظام التقاطر، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، وإصدار تعليمات لقائدى القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقًا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب فى الصعود والنزول وبما لا يتعارض مع التشغيل ، بالإضافة إلى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين كافة محطات المترو واستمرار تلقى شكاوى واقتراحات الركاب على الخط الساخن 16048.

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وأكد "الوزير"، على قيادات الشركة بالنزول الى مواقع التشغيل والمتابعة الدقيقة لأعمال الصيانة خاصة مع تمديد ساعات التشغيل للمترو في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك حيث سيتم العمل بالخطوط الثلاثة خلال هذه الفترة من الساعة 5.30 صباحا ، حتى 2.00 من صباح اليوم التالي.

وكما شدد على قيادات السكة الحديد بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.وعدم خروج اي قطار من الورش الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ، وزيادة منافذ بيع التذاكر تسهيلا على المواطنين خاصة مع تطبيق الغرامات على الركوب بدون تذكرة وكذلك انتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات خاصة بعد إجراء بعض التعديلات على بعض مواعيد القطارات على خطوط (القاهرة ـ الإسكندرية ، والقاهرة ـ المنصورة ، والقاهرة ـ الإسماعيلية) والعكس لتناسب الشهر الكريم بالاضافة الى اعلام الركاب أيضا عبر الاذاعة الداخلية بتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات.

ووجه وزير النقل، بالاستعداد في الورش المختلفة التابعة للسكة الحديد لبدء تجهيز القطارات الإضافية التي سيجرى تشغيلها في نهاية شهر رمضان لنقل المسافرين خلال عيد الفطر ومواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر القطارات خلال هذه الفترة.