مصر | عاجل.. تجديد حبس وزير العدل الإخواني بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس وزير العدل الإخواني بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 14 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس المتهم أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.