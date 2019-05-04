مصر | النيابة بـ"أنصار بيت المقدس" تكشف دور أحد المتهمين في قتل الشهيد محمد مبروك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة بـ"أنصار بيت المقدس" تكشف دور أحد المتهمين في قتل الشهيد محمد مبروك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة، مرافعتها بقضية "أنصار بيت المقدس"، مشيرة إلى أن المتهم الشهير بـ"الدخنيسي" لم يستقر لديه استحلال قتل المسيحيين، حيث كان يرى أن الدماء معصومة، وذكرت بأن ذلك يُعد دليل على الاختلاف الفكرة بين قادة الجماعة، مشددة على أن فكر القادة اختلف، حيث جهلوا بالدين ولك يكن فكرهم عن جزم ويقين بل ضلال.

وانتقلت النيابة إلى شرح دور الضابط السابق بإدارة المرور محمد عويس، الذي وصفته بأنه باع نفسه بالرخيص، حيث استغل مكانته وقدرته على الإطلاع على بيانات سيارات المصريين، فشارك في قتل الشهيد محمد مبروك، بأن قدم معلومات عن رقم سياراته و صورته ولوحات سيارته، لتؤكد كذلك بأنه قدم معلومات عن ضباط منهم من عملوا معه بالجهاز، لتختتم فكرتها بالإشارة إلى أنه سيلقى ربه وسيلتقي المقتول وعند الله تجتمع الخصوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.