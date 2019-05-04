مصر | النيابة العامة في مرافعتها: المتهمون زعموا أنهم أنصار ومن بيت المقدس اتخذوا الستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة في مرافعتها: المتهمون زعموا أنهم أنصار ومن بيت المقدس اتخذوا الستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره لمرافعة النيابة في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمين بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

واستهل ممثل النيابة العامة، بآيات الذكر الحكيم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ، انمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم.

قضية اليوم هي قضية وطن وهى مصر التي ذكرت في القران والتي قيل عنها " ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" اذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله، فهذه الجماعة الإرهابية زعمت جرائهما باسم الدين وارتكبوا جرائمهم بقتل الامنين ، وصف عمرو ابن العاص مصر لسيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك

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وقال ممثل النيابة، ان المتهمين زعموا أنهم أنصار ومن بيت المقدس اتخذوا الستار، مشيرا الى "انتظرنا طويلا حتى آتى هذا اليوم، على مدار سنوات استمعت هيئة المحكمة لشهود الاثبات والنفي لتحقيق العدل، حتى بدأ المتهمون في نسيان ما اقترفته ايديهم، وها نحن قد جئنا لنذكرهم بما فعلوهم بمصر وأهلها، فكنا نفكر، انبدأ بنشأة تلك الجماعة وقيادتها الفاسدة، فما هي الا افكار سموها هم وابائهم ما اختلف فيها شيء، ان يتبعون الا الظن، فكلها جماعات خارجة وقيادتها للدين ذاهبة، استقطبوا اعضاء ورسخوا اليهم عقيدة فاسدة، استباحوا من على الاوطان حامين، خربوا المنشآت وروعوا الآمنين، قتلوا المسيحين.

وتابع، استباحوا قتالنا بإدعاء منهم اننا لا نقيم الدين، وكل من يخالفهم فهو خارج عن الملة وكافر ودمه حلال، فقد استباحوا دماء المسلمين والمسيحين، تركت الجماعة تفسير رسول الله واتباعه للقرآن، واتبعوا اهوائهم وقادتهم، حاربوا جيش مصر الذي أسموه جيش التتار، وشرطة البلاد التى اسموها شرطة الاشرار، عناصر زعمت انها لبيت المقدس انصار، سعوا لهدم البلاد فقتلوا من كان للبلاد اخيار وابرار، مشيرا "زعموا ان المسيحين نقضوا العهود، واستندوا الى ان المسيحين لم يلتزموا بالضوابط الشرعية الملزمة لأهل الذمة، وحتى نكون منصفين، فقد أختلف المتهمين أنفسهم وهم بقفص الاتهام جميعا، فأختلفوا فمنهم من انكر استحلال ممتلكات ودماء المسيحين، ومنهم من استباح، هذه هي الافكار ولولاها ما كان للجماعة أنصار، أسسوا جماعة لتخريب الوطن وقتل الابرار".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.