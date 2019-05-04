مصر | "الداخلية" تحصل 39 مليون جنيه مخالفات كهرباء وضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تحصل 39 مليون جنيه مخالفات كهرباء وضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارتي مباحث التهرب الضريبي والكهربائي، حملات مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود المبذولة على مدار أسبوع عن ضبط (61622) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (38،215،266)مليون جنيه.

كما ضبطت الحملات، (859) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(170) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (79) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (8) سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (21) قضية فى مجال الجمارك، وضبط (198) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (89) حالة تحرى مدين ولجان فحص،بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1،456،158،326) مليار جينه.

وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصهاو تم التصالح فى (82) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (241،822)ألف جنيه.

وفى سياق آخر ضبطت الاموال العامة، (8) قضايامتنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (نقد وتهريب - إختلاس وإضرار بالمال العام- رشوة وإستغلال نفوذ) بقيمة بلغت (4،410،941)أربعة مليون وأربعمائة عشرة ألف وتسعمائة وواحد وأربعونجنيه مصرى، (39،000) تسعة وثلاثون ألف دولار أمريكى.