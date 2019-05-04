مصر | ضبط 264 قضية تغير نشاط وحدات سكنية وغلق 205 منشآت مخالفة لشروط التخصيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 264 قضية تغير نشاط وحدات سكنية وغلق 205 منشآت مخالفة لشروط التخصيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال شهر عن تأمين تنفيذ إزالة (129) حالة متنوعة، إلغاء تخصيص وسحب (5) وحدات، غلق وتشميع (205) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، إيقاف (243) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

كما ضبطت الحملات التى جرت بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، (47) مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، (251) مخالفات مبانى لشروط التخصيص، (446) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، (264) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وإزالة ورفع (1154) مخالفة فورية، ضبط (57) واقعة فض أختام، (337) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال البحث الجنائي: تنفيذ (3) أحكام قضائية، ضبط (74) قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية، (152) قضية إتلاف مال عام، (89) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، ( 110 ) بائع جائل بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.

