مصر | عاجل.. السيطرة على حريق منزل في الكيت كات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيطرة على حريق منزل في الكيت كات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من السيطرة على حريق منزل بالكيت كات في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث قام أحد سكان المنزل بإبلاغ الحماية المدنية عن الحريق، وسرعان ما توجهت إلى مكان الحادث.

وحسب شهود عيان، فوجئ سكان المنزل باشتعال النيران في الطابق الأخير من المنزل، ثم سقطت أجزاء من النيران على بعض المنازل المجاورة، دون معرفة سبب الحريق، كما أصيب أحد سكان المنزل بحروق في أجزاء جسمه.

وقد قام شباب المنطقة بمساعدة رجال الإطفاء في مهمتهم لتسهيل السيطرة على الحريق، حيث قال شاهد عيان لـ "الخليج 365": "الشباب هنا رجاله بحق ربنا يحميهم".